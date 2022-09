Minister Peterson: tervishoiu rahastamine peab saama kindlatele alustele

Tervishoiu teravamaid probleeme on tervishoiutöötajate puudus. Töötan selle nimel, et anda tervishoiutöötajatele kindlustunne, et tulevases kollektiivleppes kokkulepitu saab rahastuse. Samas peame ühiselt pingutama, et tervishoiu rahastamine ka pikemas perspektiivis kindlamatele alustele viia, ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson kohtumisel Eesti Arstide Liidu presidendi dr Jaan Süti ja peasekretär dr Katrin Rehemaaga.