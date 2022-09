Kas teadsid, et iga viies Eesti õpilane jääb põhiharidusega?

Kampaania “Kaotatud 2000” eesmärk on juhtida tähelepanu faktile, et iga õpilane ei alusta kooliteed võrdselt stardipositsioonilt ning vaatamata headele PISA tulemustele mõjutab paljude Eesti õpilase tulemusi hariduslik ebavõrdsus. Hariduslik ebavõrdsus tähendab, et õpilaste haridustulemuste erinevused on seletatavad tunnuste või teguritega, mis ei sõltu neist endast, nagu sotsiaalmajanduslik taust, vanemate haridus või emakeel. Näiteks kodune toetus või rahalised võimalused võivad määrata, kas edasiõppimine on logistiliselt võimalik või üldse julgustatud.