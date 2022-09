Üle poolte noorte arvates on globaalne keskkonnaseisund kehv, kuid suurte pingutustega annab seda veel päästa

„Kuna sellel hooajal keskendub Solve For Tomorrow programm ja võistlus just jätkusuutlikkuse temaatikale, siis uurisime Balti riikide noortelt, kuidas nemad hindavad praegust keskkonna olukorda ning mida nad peavad probleemide tekitajateks. Võib öelda, et noored teadvustavad vägagi hästi erinevaid probleeme ning võtavad temaatikat tõsiselt,“ märkis Solve for Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte.

Üldiselt peeti keskkonna olukorda globaalselt kehvemaks, kui olukorda meie enda riigis või kodukandis. Kui 55% noortest pidas globaalset keskkonnaseisundit kehvaks, mida saab üksnes suurte pingutustega veel korrigeerida, siis kohalikul tasandil pidas olukorda kehvaks vaid 13% vastanutest. Ülemaailmset keskkonnaseisundit hinnates arvas 21%, et hetkel kriitilisi probleeme pole, kuid need tekivad, kui me ei hakka nendega kohe tegelema. Kohaliku keskkonnaseisundi osas arvas samamoodi 37% vastanutest.

Kokku 7% noortest näeb olukorda eriti negatiivselt. Nii paljud vastanutest pidasid globaalset keskkonna olukorda nii halvaks, et seda ei annagi enam kuidagi parandada. Eesti kohalikul tasandil pidas keskkonnaseisundit nii halvaks 2% noortest.

Kui uurida, mis on tänapäeval kõige suuremateks ohtudeks keskkonnale, siis oluliseks ohuks peeti vähest tegevust nende poolt, kes on võimul ja saavad otsuseid teha. Näiteks valitsused, mis võimaldavad ettevõtetel töötada keskkonnavaenulikult ega suru läbi sanktsioone ega kõrgemaid makse. Lausa viiendik vastajateks pidas seda mõju väga oluliseks. Skaalal oluline-ebaoluline pidas halva riigijuhtimise mõju pigem oluliseks kokku 58% vastajatest.