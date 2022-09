Samlikul jagatakse vanade puumajade taastamise kogemusi

Samliku pererahvas Merike ja Indrek Bachman annavad tutvustuses teada, et nemad kolisime Samliku vanasse koolimajja juba üle kümne aasta tagasi. Nüüdseks on nende pere viieliikmeline ja nad kutsuvad inimesi külla, et jagada killukesi oma sealsest elust ja tegemistest.