Uuring: Kolmandik eestlastest plaanib juba sel kümnendil elektriauto ostu

Tänavu leidis 37 protsenti vastanutest, et elektriauto ostu kavandavad nad lähima 10 aasta jooksul ning 13 protsenti arvas, et ilmselt jääb selline ost alles 10 aasta taha.

„Oleme täpselt sama küsimust esitanud kolmel aastal järjest. Eelmisel aastal saime rõõmustada, et eestlaste huvi elektrilise sõiduki omamise vastu on tõusnud ja seda just võrreldes Läti ja Leedu inimestega. Näib, et enamik eestlasi, kes elektriauto ostu kaalusid, on selle plaani ka ellu viinud. Samas on mujal Baltikumis huvi langenud ning siin saab ilmselt põhjuseks pidada ebakindlat majanduskeskkonda, kõrgeid hindu ja sõda Ukrainas,“ selgitas Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel.

„Teistpidi on aga aastaga tõusnud neli protsenti nende inimeste hulk, kes vastasid, et ei plaani autot osta, kuid toetavad elektriautode laiemat kasutamist. Ehk on nende seas ka ikkagi hulk inimesi, kes on üldse leidnud võimaluse autost loobuda ning liikuda selle asemel näiteks jalgratta või ühistranspordiga,“ märkis Moppel.

AMTELi andmetel müüdi augustis Eestis kokku 54 elektriautot, mis moodustab 3,1% kõikidest sellel kuul müüdud uutest sõiduautodest.

Baltikumi võrdluses on endiselt kõige suuremad elektriautode pooldajad Leedu inimesed, kellest kokku 56 protsenti näeksid potentsiaalselt oma järgmist sõidukit elektrilisena. Lätis on selliseid inimesi 51 protsenti.

Eesti inimesed on aga endiselt kõige kindlameelsemad sisepõlemismootoriga autode pooldajad ning nii arvavate eestlaste hulk on isegi ühe protsendi võrra eelmise aastaga võrreldes tõusnud. Kokku 17 protsenti märkis, et ei kavanda kunagi elektriauto ostu, sest pooldavad sisepõlemismootoriga sõidukeid. Eestlaste puhul mõjutab ostuotsust ka riigipoolsete toetusmeetmete puudumine. Lätis on sarnaselt arvajaid 16 protsenti ning Leedus 14%. Kusjuures kõiges kolmes riigis on aastaga need arvud tõusnud.

Citadele varasem uuring on leidnud, et Eesti inimeste poolt peetakse kõige suuremaks takistuseks elektriauto ostmisel nende sõiduulatust. Tervelt 71% vastanutest arvas, et just sõiduulatus ja laadimisaeg peletab neid elektriauto ostmiselt, 66% inimestest tõi kartuse põhjuseks vähearenenud laadimisvõrgustikku.