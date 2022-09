Erakondade reitingud: EKRE kasvatab jõudsalt toetust ning vahe Reformierakonnaga väheneb

Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning viimase nelja nädalaga on see langenud 3,5 protsendipunkti võrra. EKRE toetus tõusis nädalaga 1,7 protsendipunkti võrra ning alates juuli lõpust on see tõusnud 5,8 protsendipunkti võrra. Kahe kõige populaarsema erakonna vahe on nüüd 6 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev Keskerakond jääb EKRE-st juba 9,5 protsendipunkti kaugusele ning nii suur ei ole Keskerakonna kaotus EKRE-le varem olnud