Uuring: 51% hakkab ettevõtjaks, et olla iseenda ülemus

Eestis hakatakse ettevõtjaks peamiselt seetõttu, et olla iseenda ülemus, näitab Visa programmi She’s Next jaoks läbi viidud Norstati uuring. Naisi motiveerib see rohkem kui mehi, keda omakorda viib tihti ettevõtlusse usk, et nende pakutaval teenusel või tootel on turgu.