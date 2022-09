Sõelaks muutunud kooli katus läheb viimaks remonti

Paide linnapea Eimar Veldre selgitas, et kavas on eemaldada senine murukatus, välja selgitada vihmavee läbilaske põhjused ning asendada katkine osa uuega. „Tööde käigus saab anda ka hinnangu, mis on leket põhjustanud, samuti kas see tuleneb ehitusest või projekteerimisest. Linnavalitsus kaasab toimingutesse ka asutusevälise asjatundja. Samuti kutsutakse juurde projekteerija ja ehitaja esindajad,“ ütles ta.