Paide valis aukodaniku ja vapimärkide saajad

Ain-Alar Juhanson on Paidest pärit tippsportlane. Ta on mitmekordne Eesti meister triatlonis. 2018. aastal pälvis ta Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia (triatloni populariseerija ja võistluste korraldaja, silmapaistvate liikuma kutsuvate eeskujuprojektide algataja). Kuigi Ain-Alar Juhansoni töö ja tegemised on viinud teda Paidest mujale, on kodulinn tema südames kindla koha säilitanud. Alates 2005. aastast on ta korraldanud Paides tipptasemel triatlonivõistluseid, vahele on jäänud vaid mõned aastad. Paides on võistlemas käinud suur hulk välisvõistlejaid, täna on võistlus keskendunud peamiselt Eesti tippudele. Et võistlused Paides toimuvad, on Ain-Alari teene, eesmärgiga elavdada kodulinna spordielu ning panustada inimeste liikumisharjumustesse. On tunnustust ja märkamist väärt, et üks Paide juurtega oma ala tipptegija tahab jätkuvalt kodulinna Eesti spordivaldkonna kaardile kirjutada.