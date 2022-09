Peep Peterson: alates järgmise aasta 1. juulist katab keskmine pension inimese hooldekodu koha

Peterson selgitas, et sellise investeeringuga säästab iga perekond, kelle peres on hooldatav, aastas keskmiselt 6000 eurot. See tähendab, et inimeste kindlustunne oma lähedaste eest hoolitsemise osas kasvab ja perekond ei pea enam lähedase eest maksma juurde teist sama suurt osa. “Sotsiaaldemokraatide eestvõttel lahendab valitsus aastakümneid kestnud mure ja lõpuks ometi saab inimene hooldekodukoha keskmise pensioni eest,” märkis Peterson.