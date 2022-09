USA saatkond ootab Eesti publikut tunnustatud vokaalansambel The House Jacks esinemistele

The House Jacks valiti USA välisministeeriumi poolt American Music Abroad programmi, ansambel rõhutab esinemistega sotsiaalset kaasamist ning sobitub seega suurepäraselt Ameerika Ühendriikide ja Eesti diplomaatiliste suhete sõlmimise sajanda aastapäeva tähistamise kavasse. “Meil on heameel tervitada The House of Jacksi Eestis,” ütles USA saatkonna kõneisik Eestis, Mark Naylor. “See grupp on ikooniline kaasaegse a capella muusikažanri esitaja, mis esindab Ameerika kultuuri mitmekülgsust. Me ei jõua nende esinemist Eesti eri paikades ära oodata.”