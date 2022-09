Kaks linna, kaks sõpra, kaks eriarvamust

Madis Aesma (vasakul) ja Jaan Pehk on olnud sõbrad 2004. aastast. Üks nende aegade tuntuim ühisprojekt oli ansambel Köök, mille singliga «Üürnik» osalesid nad 2009. aasta «Eesti laulul».

Juba aastakümneid on Järvamaal üks tulisemaid jututeemasid olnud, kumb on ikkagi parem linn, kas Paide või Türi. Selleks et vaidlusele igaveseks punkt panna, otsustas Järva Teataja vastandada kaks oma linna kõige suuremat patriooti.