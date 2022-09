Raske jalaga juhid võetakse teravdatud tähelepanu alla

Politsei kolonelleitnant Sirle Loigo kutsus septembri esimesel nädalal inimesi oma tähelepanekutest kaardirakenduses liiklustalgud.ee teada andma, sest turvaline liiklus vajab kõigi panust. «Talgud keskenduvad kiiruseületusele, sest see on liikluses kõige põletavam probleem. Traagiliste tagajärgede ennetuseks on piirkiirust järgida äärmiselt oluline. Seda eriti praegusel ajal, kui liikluses on rohkem autojuhte ja kooliteed alustanud lapsi,» selgitas Loigo.

Talgute eesmärk on kogukonda kaasates palju koos ära teha, panna inimesi mõtlema oma kodukoha turvalisusele ja mõistma kiiruse ületamise ohtlikkust. «Talgud pakuvad võimalust panustada liiklusturvalisusse, andes teada kohtadest, kus piirkiirusest kinnipidamine on probleem. Just liiga suur kiirus on raskete vigastustega või surmaga lõppenud liiklusõnnetuste peapõhjus. Kiirustalgutega suuname juhid mõtlema, kas mõni sekund ajavõitu on ikka väärt enda ja teiste elu ohtu seadmist,» lausus Loigo.