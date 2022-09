Maal elamise päev keskendub Järva-Madisele ja Albule

Maal elamise päeva ajal peetakse Järva-Madisel muuhulgas taluturgu, millest on saanud mitu korda aastas korraldatav ettevõtmine.

Laupäeval on üle Eesti maal elamise päev, mille põhiidee on avada uksed tegusatele ja säravatele inimestele, et aidata neil leida sobivat elupaika maal. Järvamaalt osaleb aktiivselt Järva vald, kus saab lähemalt tutvuda Järva-Madise ja Albu piirkonnaga.