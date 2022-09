Tehnikahuvilised lapsed hakkavad uueneval krossirajal treenima

Imavere krossiraja peremees Tanel Teas ütles, et soovist krossi­treeninguid teha andsid talle teada lastevanemad. Huvi oleks nii ATV- kui ka enduurosõidu vastu. «Enduuro on krossi­maailmas uus ja põnev suund, mis pakub ekstreemsemaid elamusi kui motokross. Erinevus on selles, et enduurorajad sisaldavad lõike, kus tsiklitel tuleb ületada takistusi,» selgitas ta.