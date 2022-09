Paidelaste raamatud ärkavad uuele elule kusagil mujal

Hoiuraamatukogu teabepäeval said inimesed otsida huvipakkuvat kirjandust täiesti tasuta.

Raamatu elu on võrreldav inimese eluga: kui juba elada, siis täiel rinnal ja mitmekülgselt, aga kui on aeg lahkuda, siis väärikalt ja austusavalduste saatel. Just nii võttis Hoiuraamatukogu tegutsemise eesmärgi kokku selle direktor Gerda Kulli-Kordemets.