Igal juhul oli pärastlõunaks Paide-Türi distantsi, Türi linnajooksu ja naaberlinnade lastejooksudele tulla lubanuid ligi 1300. Seda on tuntavalt vähem, kui on Paide-Türi rahvajooksu projektijuhi Arto Saare kevadel seatud eesmärk 4000 spordisõpra. «Julgen öelda, et üle 2000 osaleja tuleb tänavu kindlasti. 4000 piiri ületamist on keerulisem loota,» ütles Saar. «Spordihuvilised, kes te veel kahtlete, siis jooksupäeval olete kas rajale või raja äärde oodatud vaatamata oma vormile, vanusele või suhtumisele. Rahvajooks on meil siin ju nagu kohalik laulupidu!»