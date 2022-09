Metsajooks tähistas juubelit

Orienteerumisklubi JOKA ja Türi spordiklubide liidu eestvedaja Paul Poopuu selgitas, et Türi metsajooks kutsuti ellu metsaradadel jooksmisest lugupidavate jooksusõprade poolt alternatiivina Paide-Türi maanteejooksule. „Jooksu tippaastatel oli seal osalemas ligi 800 jooksjat, millest suure osa moodustasid Türi koolide õpilased, kes õpetajate ärgitusel aktiivselt metsajooksul osalesid,” sõnas ta. „Tänaseks on osalejaskond ja sealhulgas noorte osalus märgatavalt kahanenud, ent Türi metsajooksu traditsioon on siiski jätkunud.”