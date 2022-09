Röövpüüdjad tunnevad end Järvamaa vähijõgedel vägagi koduselt

Keskkonnaamet on suve viimastel kuudel avastanud kümneid jõevähi röövpüügijuhtumeid. Kahe ja poole kuu jooksul on Keskkonnaameti järelevalve avastanud 43 püügivahendit, mida keegi omaks ei tunnista. Alustatud on 18 väärteomenetlust.