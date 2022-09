Peaminister Kallas: kaitsevõime tähendab valmisolekut ja kindlustunnet

„Venemaa on korraldamas Ukrainas libareferendumeid, mille eesmärk on Ukrainas okupeeritud alad annekteerida. Siis saaks öelda, et Ukrainas toimuv sõda on ühtlasi sõda Venemaa vastu. Putin ähvardab tuumarelvaga ja on välja kuulutanud mobilisatsiooni. Selle eesmärk on hirmutada ja see ei ole midagi uut. Eesti vastu otsest sõjalist ohtu hetkel pole ja me ei tohi lasta end heidutada,“ ütles peaminister.

Rääkides lisaõppekogunemisest märkis Kallas, et Eesti on selliseid õppuseid teinud ka varem ning teeb ka tulevikus. Varasematega võrreldes eristab täna välja kuulutatud õppust selle mastaap. Pidev harjutamine ja kaitsevõime kontroll annavad kinnitust, et saame kriisiolukorras hakkama. „Seda kaitsevõime tähendabki - valmisolekut ja kindlustunnet, et kriisi korral teame täpselt, mida teha. Meil on võimekas kaitsevägi, kaitsetahe ja maailmatasemel varustus. Me harjutame selle jaoks, et seda ei läheks mitte kunagi vaja.“ Ühtlasi tänas peaminister kõiki peresid, kelle liikmed panustavad järgmistel päevadel Eesti kaitsevõime tugevdamisse, samuti tunnustas Kallas tööandjaid mõistva suhtumise eest.

Venemaal välja kuulutatud mobilisatsioon ei ole ohupilti peaministri sõnul Eesti jaoks muutnud. „Eesti on ja jääb kaitstuks. Me kõik saame oma igapäevaste toimetustega rahulikult edasi minna teades, et Eestit kaitsevad meie oma kaitsejõud ning liitlased NATO-s ja Euroopa Liidus.“

Peaminister nimetas ühe võimaliku sündmusena, milleks peame valmis olema seda, et Venemaa võib oma elektrisüsteemist lahti ühendada Eesti, Läti ja Leedu. „Kuigi Eesti on erakorraliseks desünkroniseerimiseks Venemaa elektrisüsteemist valmistunud juba aastaid, võib siiski tekkida ajutisi probleeme elektrivarustusega. Tark on olla võimalikeks elektrikatkestusteks valmis kõigil – nii riigiasutustel, ettevõtetel kui igal inimesel. Julgustan läbi mõtlema, kuidas elektrikatkestuse korral toime tulla. Juhised on olemas ka kodulehel olevalmis.ee.“

Viidates Venemaa kodanikele, kes võivad saada Putini mobilisatsiooni kutse, avaldas peaminister lootust, et mitte kellelgi ei teki valmisolekut minna kuritegelikku sõtta Ukrainas. „Kui siiski leidub keegi, kes Venemaa vägedega liitumist kaalub, siis minu sõnum on konkreetne – ärge minge, sest tagasiteed enam ei ole. Kes tõstab relva vaba rahva, vaba Ukraina vastu, tõstab relva ka Eesti vastu ja sooritab kuriteo, mida me ei andesta.“ Peaminister rõhutas, et Eesti toetab Ukrainat koos Lääne liitlastega jäägitult ja nii kaua, kui vaja.