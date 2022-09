Koolitoitlustaja pakub aktiivsetele õpilastele võimaluse enda teostamiseks ettevõtluses

Daily kaubamärgi all tegutsev Baltic Restaurants Estonia ootab õpilasfirmade uute innovaatiliste toodete ideid videoklipina või muus sobivas formaadis hiljemalt 6. detsembriks. Parimad tööd valitakse välja 16. detsembriks, misjärel saavad väljavalitud oma töid jaanuari alguses žüriiliikmete ees kaitsta.

Baltic Restaurants Estonia juhi Aaro Lode sõnul on konkursi üks peamine eesmärk julgustada noori kaasa mõtlema, kuidas nad ise saaksid muuta oma kodukooli puhveti tootevalikut huvitavamaks, tervislikumaks ja atraktiivsemaks. „Koolipuhvet on oluline osa kooli igapäeva elust – seal toimub sotsialiseerumine ja kohtumine kaasõpilastega vahetunnil. Samuti pakub puhvet laia klientuuri, kellele oma teenust igapäevaselt pakkuda,“ lisas Lode.

Juba teist aastat järjest välja kuulutatud õpilasfirmade konkurss õpilaste ideedele kitsendusi ei sea – konkursile on võimalik esitada kõiki tooteid ja teenuseid, mida võiks pakkuda koolipuhvetis. Lode sõnul piisab ka heast ideest, mida saaks koostöös Baltic Restaurants Estoniaga lõpuni viia. Varasema hea näitena toob Lode välja eelmisel aastal müügile võetud ja väga populaarseks osutunud õunakrõpsud. Samuti on koostöös ülikoolidega varasemalt kursusetööna valminud kruusid ning tudengite väljapakutud iseteeninduskassa lahendus, mis reaalselt Daily lõunarestoranis kasutusele võeti.

Ettevõtte müügi- ja turundusjuhi Tiiu Endriksoni sõnul saab koolitoitlustaja konkursi käigus noortelt väga vajalikku tagasisidet. „Lisaks rahulolu-uuringutele, mida me korra aastas läbi viime ja igapäevasele tagasisidele koolisööklatest, annab konkurss noortele võimaluse kooli keskkonna kujundamisel kaasa rääkida, konkreetseid lahendusi välja pakkuda ja neid ka reaalselt ellu viia,“ lisas Endrikson. „Tulevik vajab ettevõtlike noori. Laia kliendiprofiili ja tuhandete huvitatud silmade abil saame pakkuda neile võimalust oma ideede katsetamiseks.“

Daily nime all tegutsev Baltic Restaurants Estonia AS on Eesti suurim koolitoitlustaja, kes pakub toitlustust 77 koolis ja 47 koolipuhvetis üle Eesti. Järvamaal tegutseb Daily Koeru keskkoolis.