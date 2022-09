Liikluspiirangud Paide-Türi rahvajooksu ajal

Liiklus Pärnu tänaval lõigul Paide muusika- ja teatrimaja kuni keskväljak on liiklus suletud kell 8.30-14.00.

Kell 13.00-14.00 on suletud Pärnu tänav kogu pikkuses kuni Reopalu ringini välja. Jooksu ajal on suletud ka Paide-Türi vaheline maanteelõik ning liiklus on suunatud läbi Väätsa ja Pala.