Reservväelased saabuvad lisaõppekogunemisele Okas 22

„Kõigepealt saavad reservväelased kätte varustuse ja seejärel tutvuvad oma automaadiga. Sellele järgneb juba erialane väljaõpe ning lähme samm-sammult rühma tasemele. Õppekogunemise lõpuks on kõik scoutsid meelde tuletanud vajalikud oskused, saanud nautida ainulaadset meeskonnavaimu ja vennaskonda ning üksus saab tänu kohale tulijatele veelgi tugevamaks,“ lisas kolonelleitnant Raudsik.

Eile lisaõppekogunemisele saabunud õhutõrjepataljoni reservväelane lipnik Tenno Toomistu alustas oma reservteenistust 2010. aastal. „Sõnum tuli veerand kuus õhtul. Kell kuus lõpetasin töö ja jäi vaid naisele teada anda, koju minna ja rongile jõuda. Naine arvas küll, et ehk ma saan homme minna, aga me natuke rääkisime ja ta sai aru,“ ütles lipnik Toomistu.

„Lisaõppekogunemine on huvitav proovikivi, kuna koos Kaitseliidu vabatahtlikega tuleb aidata ka üldreservi reservväelaste osas läbi viia Okase formeerimine. Seni on kõik sujunud kenasti, inimesed on tublid ja motiveeritud,“ ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.