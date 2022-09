Suurekõrvaline tegelane jäi kooli riietusruumis hätta

Kooli direktor Kaarel Aluoja sõnul märkasid keldrikorrusel asuvas riietusruumis põrandal olevat tegelast kooli esimesena jõudnud töötajad. Nurgas maas oli miski, mis nägi välja justkui kortsus riidelapp. Lähemalt uurides selgus aga et tegemist on hoopis nahklapiga. Nahklapp – just sedasi kutsutakse Muhu murdes nahkhiirt. Veel lähemal uurimisel tuli välja, et põrandal kössitanud isendi näol on tegemist pruun-suurkõrvaga (teaduslik nimetus Plecotus auritus), kes on Eestis elavates nahkhiirlastest kõige omapärasema välimusega. Tema selg on helepruun, kõht beežikas ja nägu hele ning punaka varjundiga. Eriliseks muudavad nahklapi välimuse aga tema laiad kõrvad, mis on peaaegu sama pikad kui tema keha.