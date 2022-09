Järvalased on lisaõppekogunemise raskuskeskmes

Kaitseliidu Järva maleva pealiku kolonelleitnant Kuido Pettai sõnul anti eile tulnutele kohe varustus välja ja paigutati ööbima: "Formeerimise põhiline raskus on täna hommikul. Kaitseliitlastega on lihtsam, sest neil on oma varustus olemas, kuid reservväelastega oli keerulisem ja nende varustamiseks läks vaja teiste malevate abi, sest oma laos selliseid koguseid meil ei olnud, kuid saame hakkama."