Elisa uute teenuste valdkonna juhi Meelis Seeri sõnul on sarnaseid pettuseid esinenud ka varem ja neid on tehtud mitme erineva ettevõtte nime alt. „Petturid lähevad ajaga aina osavamaks ja nii on ka viimase petuskeemiga, mis on selgelt ja usutavalt sõnastatud ning kus kasutatakse osavalt ka ettevõtte värviskeemi," ütles Seer.