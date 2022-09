Paidest leiab parimad perearstikeskused

OÜ Paide Arst perearst Ingrid Alt ütles, et tunnustus teeb meele rõõmsaks, kuid sellest tähtsamaks peavad nad oma perearstikeskuses ikkagi patsientide rahulolu ja head teenindust. «Oleme töötajatega seda meelt, et parim mõõdupuu meie tööle on rõõmus ja terve inimene, kes on meilt asjakohast abi saanud või püsib ennetustöö tulemusel hea tervise juures,» lausus ta.