Remonditud tänava ääres püüab pilku eriline pink

Kerakujuline istepink on juba kohalike tähelepanu pälvinud ja Türi Halduse juhi Elari Hiisi ütlust mööda oli see ka eesmärk.

«See on pink nimega Kera. Tänava projektis oli ette nähtud ka üks pink, mul oli võimalus valida ja mõtlesin, et saagu sinna üks kera,» tutvustas ta. Hiisi meelest paistab kerakujuline iste tänava taustal hästi välja ja jääb möödujatele silma. Betoonist valmistatud pingi istumisosa on kaetud puitmaterjaliga ja värvitud kollaseks. «See sobib ka linna teiste pinkidega,» märkis Hiis, vihjates linnapildis olevatele rohelistes ja kollastes toonides istepinkidele.