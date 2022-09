Eesti toidu kuu nädalavahetus üllatab valikute rohkusega

Täna, 23. septembril on mitmeid põnevaid sündmusi Järvamaa „Kurja ilma festivalil“, mis vältavad kogu nädalavahetuse ja kui olla täpne, siis kogu septembri kuu. Nädalavahetuse sündmuste loetellu jääb Saara kirjastuse 20. sünnipäeva pidusöök, mis vältab tervelt kolm õhtut järjest. Gurmeeõhtusöögi teeb põnevaks see, et köögis toimetavad kirjastuse töötajad ja nende sõbrad. 5-käiguline õhtusöök ootab kõiki toidunautijaid Türil Saara kohvikus.

Täna pealelõunal, kella 16.00-19.00 toimub Eesti toitude degusteerimine Järve Selveris. Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp ütles, et uudistamist ja maitsmist on täna rohkelt, kuna toimub Eesti parimate toitude degusteerimine. „See on meil traditsiooniline üritus, kus lisaks toitude maitsmisele toimuvad ka kinkekottide väljaloosimised. Seekord on väljas paarkümmend ettevõtet, kes oma tooteid tutvustavad. Kindlasti leiab igaüks endale meelepärase toidu, mida saab juba kaasa osta,“ usub Potisepp.

Homme, 24. septembril avavad 24 ettevõtet Romantilise Rannatee raames oma uksed külastajatele. Loetelu sündmustest on väga rikkalik, nii mõnedki kohad on avatud õhtusöögiks ainult sellel ühel päeval. Kontserte, laatasid ja matkasi toimub kogu 300. kilomeetri pikkusel teekonnal, kaugem punkt külastajale on Kihnu saar. Majakavaht Elly Karjam ütles, et kui Kihnu tulla, siis ikka nii, et olla saarel paar päev – nii jõuab külastada majakat, süüa käsitöö jäätist, nautida saare imetabast loodust ja kuulata hülgete hõikumist merel.

24. ja 25. septembril jätkuvad Kurja ilma festivali sündmused, mille juhtivaks ideeks on ikka – toit. Selle heaks tõestuseks on pühapäeva õhtul Imavere rahvamajas toimuv etendus „Vilets aasta tomatite kasvatamiseks“. Need, kes soovivad söömise vahele pikkida ekstreemseid elamusi, neid ootab ööronimine Türi elamustepargis.