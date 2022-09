Heategevuslikul teatejooksul osales üle 12 200 lapse

Heategevusliku Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase sõnul on Teatejooks kasvanud Eesti suurimaks koolinoorte spordiürituseks. „Jooksurõõm on vallutanud kogu Eesti. Tänavu osales Teatejooksul üle 12 200 õpilase, mis on ühtlasi uus osalejate rekord. Paljudes koolides on Teatejooksul osalemisest saanud omaette traditsioon, mida ootavad nii õpilased kui õpetajad,“ rääkis Pallase.