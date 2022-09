Kamp noori korraldab Koigis vandalismiakte

Juba pikemat aega on Koigi külas vandaalitsenud väidetavalt kamp noori. Mitmeid kordi on lõhutud ja soditud Koigi mõisapargi suure tiigi ääres olevat grillkoda ja määritud toidujäätmetega, olmeprügiga on prügistatud grillkoja läheduses olev tiik, prügi on laiali loobitud, kuigi prügikast on grillkoja juures olemas, ka on lõhutud grillalus.