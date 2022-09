Eesti Jalgrattamuuseumis toimub täna tasuta ekskursioon

Eesti Jalgrattamuuseumi looja ja eestvedaja Valdo Praust ütles, et ekskursioonil antakse põhjalik ülevaade jalgratta ajaloost Eestis - muuseumi seitsmes saalis välja pandud 160 ajaloolise jalgratta põhjal. “Lisaks räägime muust huvitavast, mis on meil jalgrattamuuseumis lisaks ratastele välja pandud. Meie muuseumis näeb nii 20. sajandi alguse telefone ja kirjutusmasinaid, 1920.-30. aastate raadioid ja grammofone, 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse telefone, maailma ühte esimest täiskummrehviga tõllaratast jms.”

Praust lisas, et muuseas valmistasid paljud tollased jalgrattatootjad ka õmblusmasinaid ja kirjutusmasinaid, mis neil muuseumis samuti olemas on. “Eesti 1930. aastate suurim jalgrattatootja Saar & Ko oli ühtlasi ka Eesti esimese lööklaulude heliplaadiseeria - Homocordi Paul Metsa seeria - peaprodutsent. Endel Are oli 1930. aastate lõpul ühtaegu nii jalgratta- kui ka raadiotootja ning Tartu suurima jalgrattatehase Niagara omanikul Karl Gustav Reinholdil oli Elvas lisaks ka grammofonitehas Columbus. Kõike seda saab homme Väätsal asuvas jalgrattamuuseumis kuulda-näha.”