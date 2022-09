40. Paide-Türi rahvajooks toob starti nii Eesti tipud, esimese võitja kui ka sajad harrastussportlased

Tänavuse juubelijooksu peakorraldaja Arto Saar on eelseisvast rahvaspordi suurüritusest elevil. „Ühtpidi on tunne ärev, sest olen esimest korda selle ürituse korraldamise juures. Teisalt on tunne väga hea, sest korraldus on hästi sujunud ja usun, et tuleb tore spordipäev. Paide-Türi rahvajooks on kindlasti eriline, sest see on ainus jooks, mis algab ja lõpeb erinevas linnas, nii et igal juhul on see nähtus omaette ja selle potentsiaal on kindlasti kasvada veelgi suuremaks,“ sõnas Saar.