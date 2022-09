Järvamaa okkad naasesid eile õhtuks õppuselt koju

Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai kinnitas, et kõik meie üksused, nii kaitseliitlased, kui lisaõppekogunemisele kutsutud reservväelased täitsid neile maakaitseringkonna poolt püstitatud ülesanded.

"Äsjasel õppekogunemisel tutvusime oma värskelt täienduseks saadud reservväelastega ja edaspidi hakkame regulaarselt õppustel kohtuma. Ettevalmistuse kvaliteedist sõltub üksuse tase. Kui see on kõrge, on kõrge ka moraal ja kaitsetahe," lisas Pettai.