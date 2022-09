Maal elamise päeva erinevaid paiku külastati ligi 20 000 korda

Üle 200 külastuskoha vahel oli külastajaid ligi 20 000, mis teeb tänavuse Maal elamise päeva senistest edukaimaks. “Edukas oli tänavune tähtpäev ka sisulises mõttes. Külastajate tagasisidena kõlas kui ühest suust, et maakohtadega tutvumas käies tundsid end inimesed end koduselt, kogukonnad võtsid mujalt tulijad hästi vastu. Ka oli näha, et alles äsja maale kolinud inimesed ning juba pikemalt maal paiknenud rahvast käis palju just enda kohaliku omavalitsuse erinevate paikadega ja pakutavaga tutvumas,” sõnas Maal elamise päeva peakorraldaja Krista Pegolainen-Saar.