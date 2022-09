Algab õpilastele suunatud ProgeTiigri programmeerimis- ja robootikaüritus

Õpilasüritus on osa rahvusvahelisest programmeerimisüritusest Code Week ja see kestab kuni 18. novembrini. Ülesanded on koondatud ProgeTiigri kogumikku ning neid saab lahendada tunnis, huviringis või sõpradega, arvutite või robotite abil või ilma seadmeta.

Haridus- ja Noorteameti ProgeTiigri programmijuht Kirke Kasari sõnul on õpilasürituse eesmärk jagada häid kogemusi, teha koostööd ja inspireerida üksteist.

“Läbi oma ideede ja kogemuse jagamise õpime me kõik ja nii on ka õpilastel paremad võimalused saada hea ettevalmistus tulevikuks. Sel aastal on õpilasüritus veidi erilisem. Kuulutame ProgeTiigri programmi 10. sünnipäeva puhul välja ka animatsiooni- ja mängu konkursi. Seal saavad õpilased võimaluse enda programmeerimise oskust ja loovust proovile panna ning meil on hea võimalus põnevaid animatsioone ja mänge mälestuseks koguda,” rääkis Kasari.

Eelnevatel aastatel on õpilasüritusest osa võtnud kokku üle 36 000 õpilase. „Lasteaialapsed on teinud esimesi samme programmeerimises legoklotside, panda- tigu- ja mesilasrobotitega. Vanemad õpilased on katsetanud 3D kunsti, juhtinud droone ja roboteid. Õpilased on saanud kätt proovida ka õpetaja ametis, juhendades nii kaasõpilasi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid,“ tutvustas Kasari õpilasürituse tegevusi.

Nagu igal aastal, nii kutsuvad ka tänavu korraldajad kõiki üles märkima oma töötoad üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week kaardile. Möödunud aastal saavutas Eesti riikide arvestuses 625 üritusega 3. koha. Osalejate vahel loositakse välja ka erinevaid auhindu.

Lisainfot ja ProgeTiigri ülesannete kogumiku leiab ürituse veebilehelt aadressilt https://progetiiger.ee/tool/72/progetiigri-tulevikutegijad-2022 ning FB grupis www.facebook.com/groups/1910139562626831.