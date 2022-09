Moller Auto: üheliitrise sisepõlemismootoriga autode müük augustis kahekordistus

"Moller Auto" andmetel on huvi üheliitrise sisepõlemismootoriga autode vastu kasvanud 2019. aastast alates. Kui vaadata viimast kolme aastat, siis eelmisel aastal oli nõudlus kõige suurem, 2021. aastal oli müük selles autosegmendis rohkem kui viis korda suurem kui 2020. aastal.

Vaadates Baltikumis sel aastal enim müüdud liitrise sisepõlemismootoriga automudeleid, siis kõige populaarsemad uued autod on Volkswagen T-Cross ja Volkswagen Taigo, millele järgnevad Volkswagen Golf ja Audi A3. Kasutatud autodest on kõige populaarsemad Volkswagen T-Cross, Skoda Octavia, Volkswagen Golf ja Volkswagen Polo.

Moller Auto grupi Baltikumi tegevdirektor Izīda Gerkena märgib, et sisepõlemismootori areng on aidanud kaasa ka liitrise sisepõlemismootoriga autode kategooria järkjärgulisele "taaselustumisele", mida nüüd stimuleerivad ka majanduslikud ja keskkonnategurid.

"Üheliitrine mootor on mugav igapäevaseks kasutamiseks ja sellel on kaks väga olulist eelist, nimelt rahaline kokkuhoid ja madalam CO2-heitkogus. Usun, et valik ühe liitrise mootoriga auto kasuks on trend, mida me jätkuvalt tulevikus näeme. Inimesed otsivad üha enam lahendusi, mis mõjutavad vähem keskkonda ja on ühtlasi ka ökonoomsed. See on eriti oluline just paljude autojuhtide jaoks, sest oleme erinevate kriiside ristteel," selgitab Izīda Gerkena.

Moller Auto ekspertide sõnul on liitrise sisepõlemismootoriga autode kütusekulu majanduslikust vaatenurgast lähtudes väike - 4,2 liitrit 100 kilomeetri kohta. Lisaks on see paljude autojuhtide jaoks mugav transpordivahend, olles dünaamiline mitte ainult linnapiirkondades, vaid ka kiirteedel. Näiteks Volkswagen T-Cross on varustatud 95-hobujõulise mootoriga, mis on piisavalt võimas ka mugavaks liikumiseks maanteedel.