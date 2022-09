Kalanädal tehakse kummardus Ukraina pagulastele ja vabatahtlikele

Kalanädala eestvedaja Toomas Armulik arvab, et peaksime Eesti toidu kuul, Eesti kala nädalal tarbima eestimaist kala. „See on kindlasti kõige värskem ja sellega toetame omi ettevõtjaid,“ põhjendab Armulik oma arvamust.

Maaeluminister Urmas Kruuse näeb kalanädala tegevust toetusavaldusena oma kodust lahkuma pidanud ukrainlastele ja neid aitavatele vabatahtlikele. „Toidukultuur seob inimesi ja rahvaid üheks tervikuks,“ rõhutab Kruuse. Ta leiab, et kala on tähtis toit meie laual, millest niipea puudust ei tule. „Kalanädal aitab meil näha erinevaid viise, kuidas on võimalik meie rahvusköögis kala valmistada,“ räägib Urmas Kruuse.