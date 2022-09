Rohetiiger alustas ehituse teekaardi koostamist

Ehituse teekaart on üks viiest Rohetiigri planeeritud teekaardist. Esimene valminud on Energia teekaart , mis võeti möödunud aastal hästi vastu nii era- kui avaliku sektoris. Ehituse teekaart valmib koostöös ja avatud dialoogis ehitatud ruumi erialaliitudega, ülikoolide, Põhjamaade ehitussektori teekaartide valmistajatega ning jätkusuutliku ehituse organisatsioonidega.

Ehituse teekaardi loomist on soovitanud nii Vabariigi Valitsuse loodud Rohepoliitika ekspertrühm. Ka Madalmaades, Norras, Rootsis ja Soomes on valminud ehitussektori teekaardid, mis aitavad valdkonnal muutuda kliimaneutraalseks ning Eesti teekaart võtab arvesse nende teadmisi ja kogemusi.

Töögrupp, mis koostab ehituse teekaarti, koosneb umbes tosinast inimesest. Töögrupis on esindatud Kalle Vellevoog (Eesti Arhitektide Liit), Andres Sevtšuk (Massachusetts Institute of Technology), Elar Vilt (Eesti Puitmajaliit), Marek Rannala (Liikuvusagentuur), Anni Oviir (LCA Support), Maria Freimann (What If), Miina Karafin (Nordecon), Veiko Seliste (Ehitustrust), Ursel Velve (Mainor Ülemiste), Andres Rammul (Nordkalk), Marko Leemet (Maru Ehitus), Eneli Liisma (Merko Ehitus Eesti), Olavi Grünvald (Finantsakadeemia), Jüri Rass (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) ja Pärtel-Peeter Pere (Miltton Group). Ehituse teekaardi Nõukogu koosneb erasektori toetajatest, kes kogunevad kord kuus.