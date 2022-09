Aastaid polnud Paide-Türi rahvajooksul kindlamat asja, kui et naiste pikal maal võidab Jekaterina Patjuk ja lühemal maal on nobedaim Kelly Nevolihhin. Kui esimeste meeste seas oli liikumist rohkem, siis naiste paremusjärjestuse peale võis vaat et mürki võtta.