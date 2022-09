Märgisaajate hulka mahtusid lehetegija ja noorsportlane

Türi vallas on tava tunnustada omavalitsuse aastapäeval tublisid ja ettevõtlikke inimesi. Ettepanekuid aukodaniku nimetuse, vapimärgi ning hõbedaste ja kuldsete aumärkide andmiseks oli aega esitada 16. septembrini. Aumärgi saajate nimed avalikustati sel korral Türi valla raadiosaate otse-eetris. Seega sai ka saadet juhtinud Teet Reier suure üllatuse osaliseks, sest just tema on üks kuldse aumärgi omanikest.