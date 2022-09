Vähe on riike, kus hariduskulud Eesti omasid ületaksid

Samal ajal on justkui märkamata tõsiasi, et Euroopa statistikaameti andmeil ulatuvad Eesti avaliku sektori hariduskulutused 6,6 protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), jäädes alla vaid Rootsile (7 protsenti) ja olles ühel pulgal Belgiaga. Euroopa Liidu keskmine on 5 protsenti ja naaberriigis Soomes on need 5,9 protsenti​ SKTst. Ka mujal maailmas on vähe riike, kus hariduskulud Eestit ületaksid.