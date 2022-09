Järvamaa okkad pääsesid pühapäeva õhtuks koju

«Elukaaslane küll imestas, et nii lühikese etteteatamisega kutsutakse, kolm last kodus, kas on ikka vaja minna. Mis mõttes? Ma olen andnud vande, ja kui riik kutsub, siis tuleb minna, pole küsimustki,» ütles Tauri Eha järgmisel hommikul pärast lisaõppekogunemiselt «Okas 2022» naasmist.