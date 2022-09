Roosna-Alliku lasteaia pere kolis põhjalikult uuenenud majja

Tehti ka siseviimistlust, muu hulgas said värske värvi seinad ja pandi uued uksed. Tööde ajal tegutses lasteaed rahvamajas. Asenduspinnalt koliti uuenenud hoonesse nädalavahetusel ja eilsest on maja jälle mudilaste päralt.

Lasteaia direktor Karit Koller sõnas, et Roosna-Allikul on väga toetav kogukond. Juba talvel enne tööde algust kolisid nad asenduspinnale kogukonna, see tähendab lastevanemate ja lihtsalt tublide kohalike abiga.