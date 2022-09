Bolt Drive laieneb Lätti

Läti on Eesti järel teine riik, kus saab Bolt Drive’i renditeenust kasutada. “Alustasime Eestis teenusega poolteist aastat tagasi ning oleme nüüdseks valmis selle kogemuse viima ka uutele turgudele,” ütles Bolt Drive suunajuht Lukas Yla.

Bolt Drive rakenduses on Lätis saadaval erineva suurusega sõiduautod, et pakkuda mitmekülgset valikut nii linnasisesteks kui -välisteks sõitudeks. Näiteks on võimalik valida Toyota RAV4, Audi Q2, Audi A3, Volkswagen T-Roc ja Volkswagen T-Cross, Toyota C-HR, Toyota Corolla ja Hyundai i20 mudelite vahel.