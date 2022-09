Neli kasulikku äppi vaimse tervise hoidmiseks ja sügismasenduse vältimiseks

“Mediteerimise ajal on väga oluline keskenduda oma kehale ja hingamisele ning mitte lasta end segada homsetest töö- või õhtusöögiplaanidest. Meditatsiooni läbiviimiseks tasub AppGallery rakendustepoest alla laadida äpp “Headspace: Meditation & Sleep”. Sealt leiab kasutaja sadu erinevaid meditatsioone ja harjutusi, aga ka soovitusi, mis aitavad keskenduda ja õigesti hingata. Lisaks on rakenduses saadaval erinevad helid, mis võimaldavad paremini lõõgastuda,” toob Mishina näiteid meditatsiooni võimalustest.

“Võime sageli märgata, kuidas sportimise abil on võimalik kontrolli alla saada nii kurbus kui ka kerge depressioon. Loomulikult ei lahenda me kõiki selliseid probleeme ainult liikumisega, kuid aktiivsuse positiivne mõju nii meie kehale kui ka hingele on vaieldamatu. Spordi abil saame reguleerida oma unemustreid, parandada ainevahetust ning treeningul vabanevad hormoonid parandavad meie tuju. Näiteks sellisest rakendusest nagu “Fitify Workouts” leiab üle 850 erineva jõu- ja venitusharjutuse, mis ei vaja täiendavat spordivarustust, seega sobib see kasutamiseks suurepäraselt algajatele või neile, kes ei soovi sportimisse palju investeerida,” jagab Mishina nõu.

“Usun, et kõik on kuulnud ütlust “Sa oled see, mida sööd” rohkem kui üks kord. See väide illustreerib hästi tervisliku toitumise tähtsust. Mida rohkem väärtuslikke aineid ja vitamiine tarbime, seda paremini end tunneme. Ja kuigi keegi meist ei saa hakkama ilma toiduvalmistamiseta, on see mõnikord paljude jaoks tõsine väljakutse või ebameeldiv tegevus, mida kipume vahele jätma. Sellisel juhul oleks abi “YAZIO Calorie Counter” rakenduse allalaadimisest. Rakenduses saab jälgida, kas sööme piisavalt, valida endale sobiva toitumiskava ning kasutada pakutavaid retsepte,” ütleb Mishina.