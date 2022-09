Lapsel on õigus kahele vanemale

Eestis on praegu isakandeta lapsi ligi 10 300, kõigist lastest moodustab see ligi 4%. Kuid see arv võiks olla veelgi väiksem.

Ühelt poolt on teada, et näiteks perekonnavälise spermadoonorluse abil ilma sündinud laste puhul jääbki isakanne põhjendatult tegemata, kuivõrd spermadoonorlus on Eestis ja ka paljudes teistes riikides anonüümne. Samas on enamike isakandeta laste puhul siiski isa olemas ja ka teada. Oleme teinud aasta algusest saati mitme ministeeriumi ja allasutuse osalusel koostööd Riigikantselei Avaliku Innovatsiooniprogrammiga, et mõista, mis on Eestis nii palju isakandeta lapsi, kellel on isad tegelikult siiski elus ja teada.