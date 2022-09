Nooruki surmaga lõppenud elektritõukeratta õnnetuse uurimine lõpetati

Tänavu 24. juuni hommikul sai häirekeskus teate, et Tartus Ihastes on eramajas 13-aastane poiss, kes ei hinga. Häirekeskuse juhendamisel alustasid poisi sõbrad tema elustamist ja seda jätkas ka sündmuskohale saabunud kiirabi, kuid paraku oli poiss juba surnud. Politsei selgitas välja, et eelmisel õhtul, mil täiskasvanud ära olid, oli poiss sõpradega oma kodus ning ühiselt tarbiti ka alkoholi. Kesköö paiku saatis poiss oma sõbranna koju ja tagasiteel tõukerattaga sõites kukkus. Poiss ei kandnud kiivrit ja lõi kukkudes ära oma pea.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Ingmar Laasi sõnul kuulati kriminaalmenetluses üle poisiga eelmisel õhtul koos olnud sõbrad ja tema vanemad. „Kahjuks ei pidanud poiss elektritõukerattaga kukkumist piisavalt tõsiseks, sest väliselt ei paistnud vigastused liiga suured. Noormehe sõbrad küll pakkusid kiirabi kutsumist, kuid kukkunud noormees ei soovinud pahandusi ja ei pidanud kiirabi vajalikuks. Paraku ei nähtud ohumärki ka selles, et poisi enesetunne oli halb ja ta hakkas oksendama. Need on olulised tunnused, mis võivad viidata tõsisele peatraumale. Arvatavasti pidasid noored halva enesetunde ja oksendamise põhjuseks aga alkoholi, mille tarbimisele mitmed tõendid viitasid. Kriminaalmenetluses tehtud ekspertiis tuvastas, et surma põhjustas just tugev peatrauma,“ ütles Laas.

„Kuigi poisi kodus oli olemas kiiver elektritõukerattaga sõitmiseks, siis noormees seda õnnetuse hetkel ei kandnud. Kiivri kandmine on äärmiselt oluline, sest nii tagame enda turvalisuse ja anname eeskuju teistele. Lastele tuleb kiivri olulisust eriti rõhutada ja veenduda, et nad kiivrit ka päriselt kannaksid. Loodetavasti kinnitab ühiskonnas kanda arusaam, et täpselt nii nagu käivad koos autod ja turvavööd, käivad koos ka kergliikurid ja kiivrid,“ lisas prokurör.