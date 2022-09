Hinnatõus varjutab Paidesse jalgpallihalli rajamist

Jalgpallihallide esimeses «lennus» valmisid aastatel 2021–2022 hallid Haapsalus, Raplas, Tartus ja Viljandis. Mullu said toetust Pärnu, Jõhvi, Rakvere ja Kuressaare. Nelikust ainsana on ehitus alanud Pärnus, ülejäänutes on hallid ehitushindade kallinemise tõttu alles ettevalmistavas faasis.