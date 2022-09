Koroonaviirusevastased antikehad on olemas üle 90%-l täisealistest

Seekordse seireetapi vältel testiti koroonaviiruse suhtes 2236 täisealist elanikku. Neist 5,1% andis positiivse viiruseproovi ning 3,3% oli jätkuvalt nakkusohtlik. Seega kujutab praegu nakkusohtu pea iga 30. täisealine elanik. Seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on need näitajad üsna sarnased kuu aja eest toimunud etapi tulemustega. “Viiruselevik on võrdlemisi laialdane Nakatunutest suurem osa on selgete haigustunnustega, mistõttu tasuks ka kergemate haigusnähtude ilmnemisel kiirtest teha ja viiruse edasise leviku vältimiseks kodus püsida,“ selgitas Kalda.

Koroonaviirusevastaste antikehade määramiseks andis seekordses etapis vereproovi 2184 täisealist. Neist ligi 92%-l olid vastavad kaitsekehad olemas – see näitaja on kuuga 3% võrra paranenud. Kalda sõnul on tulemus ootuspärane, sest eelmise etapi vältel oli nakatunute hulk väga suur. Kõige paremini on antikehadega kaitstud vaktsineeritud inimesed – pea kõigil neist on kaitsekehad olemas. Neist, kes on antikehad saanud üksnes haiguse läbipõdemisega, on kaitsekehad olemas 77%-l. Neist, kes pole vaktsineeritud ega enda teada ka koroonat põdenud, on antikehad olemas 57%-l – nende osakaal on viimase kuuga kasvanud kõige enam. Kalda sõnul on see kinnitus tõsiasjale, et viiruse levik on olnud laialdane, kuid haigestunute sümptomid väga kerged.